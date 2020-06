Carlo Calenda a Fuori dal coro: "O ci consideriamo tutti ladri o facciamo le infrastrutture, ecco la scelta"

09 giugno 2020 a

Burocrazia e infrastrutture, Carlo Calenda prova a spezzare le catene dell'economia e della politica italiana. Ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, il leader di Azione ed ex ministro dello Sviluppo nel governo Gentiloni si dimostra culturalmente più vicino al centrodestra che al Pd a cui per qualche mese è stato iscritto e al centrosinistra in generale.



"Bisogna togliere la possibilità di interdizione, la possibilità di fare ricorsi al Tar a chi non ha un diretto interesse all'opera, l'abuso d'ufficio - spiega a Giordano -. Dobbiamo decidere se ci consideriamo tutti dei ladri e quindi non facciamo nessuna infrastruttura o se invece le facciamo e mettiamo in galera i ladri". Semplice: "Questa è la scelta che dobbiamo fare".

