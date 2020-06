Stefano Bonaccini, ecco chi nel Pd spinge per il governatore al posto di Nicola Zingaretti

10 giugno 2020 a

a

a

Nicola Zingaretti al termine della relazione della direzione nazionale del Pd, s'è scagliato con "quei gruppi che si riuniscono non perché condividano una leadership, ma perché non riescono a produrne una migliore". Secondo il Foglio il segretario del Pd ce l'aveva con Base riformista, il correntone guidato da Luca Lotti e Lorenzo Guerini che raccoglie quei "diversamente renziani" che non hanno però seguito l'ex premier sulla via della scissione.

"Salvini meglio della sinistra. Ma...". Altro segnale da Bonaccini: vuole fare il premier?

Intanto Zingaretti, scacciando via l'idea di un congresso vero e proprio, ha annunciato per l'estate una assemblea dove i riformisti del Pd vogliono arrivare pronti "con una leadership chiara". Molti spingono per Stefano Bonaccini per il vertice del Nazareno. E che il presidente dell'Emilia Romagna sia l'alternativa a Zingaretti, sarebbe proprio quello di puntare sulla sua leadership, che sarebbe costruita proprio sulla critica crescente al crescente appiattimento dei dem sul M5s e Giuseppe Conte. Che non a caso, quasi fiutando l'aria, pare abbia ripreso a porre ai suoi interlocutori una domanda che da qualche tempo non faceva: "Ma davvero Guerini sta pensando di sostituirmi?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.