Otto e Mezzo, Andrea Orlando sfregia Attilio Fontana: "Quello che reclamava autonomia?", e Lilli Gruber annuisce

11 giugno 2020 a

a

a

Fino a dove sono disposti a spingersi quelli del Pd? Lo dimostra Andrea Orlando, ospite in territorio amico, ovvero lo studio di Otto e Mezzo a La7, il programma di Lilli Gruber. Ospite Andrea Orlando, il quale è chiamato a commentare il fatto delle ultime ore, Giuseppe Conte chiamato dai pm di Bergamo per la vicenda della mancata creazione delle zone rosse all'inizio dell'emergenza coronavirus. E Orlando che fa? Sposta l'attenzione su Attilio Fontana, ormai acclarata ossessione di sinistra, M5s e Marco Travaglio. "Fontana era quello che reclamava autonomia, è stato quello che ne ha esercitata meno chiedendo e demandando sempre allo Stato", spara a zero davanti a una Gruber che ovviamente annuisce. Insomma, al netto del fatto che Fontana ha esercitato i suoi poteri in grande autonomia, forse Orlando farebbe bene a ricordare che un governatore, durante una pandemia che fa migliaia di morti, ha il dovere di pretendere una presenza massiccia e inappuntabile del governo e dello Stato centrale. E questa presenza c'è stata?

"Allora, Mahmood: chi potrebbe farlo?". L'incredibile domanda di Lilli Gruber (come se la ride Matteo Salvini)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.