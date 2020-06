Stati generali, dietro al "no" del centrodestra Guido Crosetto: il chiaro messaggio a Matteo Salvini

11 giugno 2020 a

Il "no" del centrodestra agli Stati generali dell'economia indetti da Giuseppe Conte? Tutto merito di Guido Crosetto. La manina del fondatore di Fratelli d'Italia è stata svelata da Dagospia. "Se il centrodestra diserterà gli Stati generali è solo perché Giorgia Meloni, grazie ai consigli di Guido Crosetto, ha sviluppo più fiuto politico di Salvini", scrive il sito di Roberto D'Agostino. Per Dago il senso del ragionamento della leader di FdI è stato il seguente: “Andare a fare la claque a Conte, ci indebolisce da un punto di vista politico”.

Ma non finisce qui, perché sempre per il sito di D'Agostino l'asse Meloni-Crosetto e Letta-Berlusconi sta lavorando per creare un centrodestra liberale. Un chiaro messaggio al populismo di Matteo Salvini? Questo non è dato sapersi. Certo è che le regionali sono un vero e proprio cruccio per il centrodestra, alle prese con le candidature.

