Stati generali, sospetto sugli invitati di Giuseppe Conte: abbiamo già la troika in casa?

Gli Stati generali dell'economia preannunciano l'arrivo della Troika. Questo almeno quanto ipotizzato da Dagospia che parla di ospiti che tolgono ogni dubbio: tra questi la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Kristalina Gheorghieva, direttrice del Fmi e la presidente della Bce Christine Lagarde (anche se anocra non ha confermato la video presenza). Insomma, il premier secondo il sito di Roberto D'Agostino "ha invitato i nostri 'sorveglianti'.

Come se avesse convocato la famigerata Troika in modalità 'preventiva'". Invito che non serve a rabbonire l'Ue che per il prossimo 19 giugno si riunirà in Consiglio europeo e qui il premier dovrà mettersi quello che Dago definisce "un tovagliolo sul braccio e prendere ordini dalle Signore di Bruxelles". E allora perché tutto questo? Se lo è chiesto anche il Segretario della presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, che era del tutto contrario. La risposta? Conte teme di vedersi soffiar via la poltrona.

