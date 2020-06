Sergio Cofferati a Stasera Italia: "Il piano Colao è quello del governo? Altro che concertazione, ci sarà conflitto"

11 giugno 2020 a

a

a

Si rivede "il cinese" Sergio Cofferati e mette subito in allarme il governo. In collegamento con Stasera Italia, l'ex combattivo segretario generale della Cgil (uno dei veri leader anti-berlusconiani della sinistra anni Duemila) avverte il ministro grillino per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, anche lui ospite. "C'è un piano Colao, ma è anche il piano del governo?", domanda Cofferati.

"Il guaio non sono i contanti, ma il Fisco". Feltri manda a lezione Conte e Colao: "L'unico modo per battere l'evasione"



"Se così fosse - è la sua risposta - dico subito che ci sono dei titoli, nelle cose che ha scritto Colao con il suo gruppo, molto sbagliati secondo me. Penso alla scuola, penso al lavoro, per fare due esempi non marginali. Se quelle sono le proposte del governo, altro che concertazione: ci sarà il conflitto, i-ne-vi-ta-bil-men-te". E la faccia di D'Incà è tutto un programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.