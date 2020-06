Rocco Casalino, Augusto Minzolini: "Perché la sua mente perversa ha partorito gli Stati Generali"

12 giugno 2020 a

Come nascono gli Stati Generali di Giuseppe Conte, la passerella del premier disertata dalle opposizioni e criticata anche dai suoi alleati? Lo spiega in poche righe Augusto Minzolini, in un tagliente retroscena pubblicato su Il Giornale. Nascono per il timore del premier, davanti ai 35mila morti per coronavirus, di finire in tribunale. "Motivo per cui - scrive Minzolini - anche l'ipotesi degli Stati Generali partorita dalla mente perversa di Rocco Casalino, all'improvviso, dieci giorni fa, proprio mentre veniva recapitata a Palazzo Chigi la convocazione dei Pm, ha tutta l'aria di essere un'arma di distrazione di massa", sottolinea il giornalista. Nulla da aggiungere.

