Sondaggio Noto a Porta a Porta: centrodestra oltre il 51%, crolla il Pd. Tutte le cifre

Le cifre del sondaggio proposto a Porta a Porta di Bruno Vespa su Rai 1 parlano chiarissimo. Secondo Noto Sondaggi il centrodestra unito raggiunge il 51 per cento. Un numero clamoroso, senza precedenti, e che assegna alla coalizione la maggioranza assoluta dei voti. M5s e Pd insieme, invece, si fermano al 40%: il distacco è insomma siderale.

Nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini guadagna un punto percentuale, portandosi dal 27% al 28% dei consensi. Fratelli d’Italia vale invece metà Carroccio, visto che il partito di Giorgia Meloni si mantiene stabile e viene registrato al 14% dei voti. Cifre, per FdI, comunque pazzesche, superiori a quelle mai raccolte dalla AN di Gianfranco Fini. Poi Forza Italia, con Silvio Berlusconi sempre più in ripresa e al 7,5 per cento. Cambiamo! di Giovanni Toti raccoglie infine quell'1,5% con cui si scavalla oltre il 50 per cento.

Cattive notizie per il Pd di Nicola Zingaretti, che crolla sotto il 20%, per la precisione al 19,5 per cento. I grillini sono invece fermi al 16% tondo tondo, mentre Italia Viva di Matteo Renzi rimane impantanata al 3,5% e Liberi e Uguali appena all’1 per cento. Si segnala, infine, il buon consenso di Azione di Carlo Calenda, dato al 3 per cento.

