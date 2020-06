M5s, Aldo Giannulli: "M5s e Pd non si sopportano, i grillini esploderanno come coriandoli. Il partito di Conte? Per il premier sarà troppo tardi"

12 giugno 2020 a

Il giudizio di Aldo Giannulli sul futuro del Movimento 5 Stelle è a dir poco impietoso. “Ma quale partito strutturato, ma quale trasformazione del Movimento dell’uno vale uno in un contenitore politico di esperienza e competenza? Un partito è un insieme di teste, anche un po’ ladre, se vogliamo, però devono sapere qualcosa di politica” tuona all'Huffingtonpost quello che fu il consigliere di Gianroberto Casaleggio. Giannulli non ci va per le lunghe e ne ha una anche per Luigi Di Maio che, pur di rimanere a capo del Movimento 5 Stelle, darebbe accordi anche con marziani. Ma la situazione non è semplice per nessuno, "perché Pd e Cinquestelle a livello di base non si sopportano. È difficile tenerli nella stessa stanza. Tu non puoi fare una coalizione alle politiche e poi andare per i fatti tuoi alle amministrative… Non è detto che riesca l’operazione Conte".

E men che mano il suo ipotetico partito: "Il problema di Conte - prosegue - è che si accorgerà di doverlo fare quando sarà troppo tardi. Se tu vuoi fare un partito dovresti iniziare da adesso. O perlomeno che organizzino circoli culturali che poi diventino sezioni di partito". Insomma, tutto sembra portare a solo una cosa: "Il M5s scoppierà in un'esplosione di coriandoli".

