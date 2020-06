Stati generali, il giudizio impietoso di Casini: "Nessuno può fare l'avvoltoio sul cadavere dell'Italia"

13 giugno 2020 a

a

a

Gli Stati generali trovano dissenso anche in Pier Ferdinando Casini. L'ex presidente della Camera si augura che a qualcosa questo appuntamento possa servire, perché "nessuno può fare l'avvoltoio sul cadavere dell'Italia". In un'intervista ad Affaritaliani.it Casini vuota il sacco: "Colao ha realizzato un documento dove c'è tutto lo scibile umano: una parte di proposte divisive ma che sarebbero fondamentali per l'Italia, che nessuno mette nero su bianco, e una parte di ovvietà sulle quali sono tutti d'accordo. Non abbiamo assolutamente bisogno di ovvietà che conosciamo perfettamente, quello che serve è il coraggio di fare riforme anche divisive che possano rilanciare lo sviluppo e gli investimenti ridando fiato agli imprenditori".

“Nel sottoscala della Palombelli con vista Quirinale”. Casini, bordate di veleno dal Fatto: “Capriole e signorine di buona famiglia”

In caso contrario la sorte di Giuseppe Conte è già scritta. Lo stesso Casini tiene a precisare che in un momento difficile come questo nessuno ha voglia di crisi di governo, ma tutto è possibile. "La tranquillità di Conte è limitata ed è soprattutto direttamente proporzionale ai risultati in termini economici".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.