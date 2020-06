Giuseppe Conte, Beppe Grillo lavora ad un piano per rilanciare il M5S: accordo col Pd e il premier leader

13 giugno 2020 a

a

a

Giuseppe Conte non vuole fare una lista per un suo partito, ma c'è chi lavora in sordina per farlo diventare leader a tutti gli effetti di un movimento politico. Ma, scrive il Tempo, l'ipotesi che Conte voglia capitalizzare il suo consenso rimane in primo piano ed è qui che compare Beppe Grillo. Il cofondatore del M5S potrebbe incontrare presto Giuseppe Conte per cercare di dare un contributo al nuovo assetto dei cinquestelle, slittato a causa dell'emergenza sanitaria ma non più rinviabile.

"La prova della loro coerenza". Ricordate questa foto con Renzi? Meloni: che roba sono i grillini

I 5 Stelle hanno perso almeno il 15% dei voti rispetto al record delle elezioni politiche del 2018 e Grillo vuole rendere strutturale l'alleanza con il Pd (e la Sinistra) e punterebbe su Conte come guida. Dal canto suo, il premier continua ad avanzare un programma di governo che sembra quello lanciato negli ultimi quindici anni sul blog del comico genovese: svolta green e digitale, sviluppo delle fonti rinnovabili, piano energetico nazionale all'avanguardia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.