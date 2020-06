Matteo Renzi, bomba su Conte e Stati generali: "Gioco delle parti nel M5s, ma prenderemo sicuramente i soldi del Mes"

14 giugno 2020 a

a

a

Da Matteo Renzi una bomba in diretta sulla maggioranza e sui piani di Giuseppe Conte: l'Italia chiederà di accedere al Mes tanto odiato dal Movimento 5 Stelle e (almeno a parole) dal premier. Intervistato ad Agenda su Sky Tg24, il leader di Italia Viva spiega: sul Mes "c'è un gioco delle parti all'interno del M5s in attesa della decisione. In questi giorni ci raccontiamo la grande barzelletta che l'Italia debba decidere sul Mes, è evidente che noi chiederemo i soldi del Mes. Credo che sia tutto un gioco delle parti all'interno del M5s in attesa della decisione", "Sul Mes - ha concluso l'ex premier - la manfrina di una parte dei Cinque stelle, in questo caso in grande pendant con Salvini e Meloni, non sta né in cielo né in terra, il Mes lo chiederemo come è ovvio che sia". Chissà cos'avrà modo di ribattere Conte, che continua a smentire.

Ma quale regalo? "Cos'è davvero il Mes", parola di mister Bankitalia: Conte e Pd, adesso tutti zitti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.