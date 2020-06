M5S, Sandro Gozi contro i Cinque Stelle: "Smentiscano il finanziamento di Chavez, imbarazzo per il governo"

15 giugno 2020 a

a

a

"Se fossero confermate le rivelazioni del quotidiano spagnolo Abc, secondo cui il governo venezuelano guidato da Chavez, e con Maduro ministro degli Esteri, avrebbe finanziato con 3 milioni e mezzo di euro il Movimento 5 Stelle, saremmo di fronte a un fatto gravissimo". Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe, fa la ricostruzione di tutta la vicenda: "Secondo il giornale spagnolo, nel luglio 2010 il regime venezuelano avrebbe inviato una valigetta con i contanti al consolato di Milano, da consegnare a Gianroberto Casaleggio, in quanto 'promotore di un movimento di sinistra, rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica italiana". Un fatto grave per l'eurodeputato italiano che conclude chiedendo che il Movimento Cinque Stelle chiarisca la vicenda: "È opportuno che il Movimento 5 Stelle smentisca al piu' presto questa vicenda che, se fosse confermata, metterebbe in imbarazzo non solo il loro partito ma l'intero governo italiano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.