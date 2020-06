Paolo Liguori a Stasera Italia: "Vogliono chiudere la scuola per 2 o 3 anni per portare l'Italia nell'ignoranza più totale"

16 giugno 2020 a

"Chiudere la scuola per 2 o 3 anni". Secondo Paolo Liguori è questa l'intenzione del governo di Giuseppe Conte e della ministra Lucia Azzolina. In collegamento con Stasera Italia, il direttore provoca ma fine a un certo punto. Si parla di Recovery Fund, che Liguori definisce "un'idea buona, brillante, di Macron sposata da Berlusconi". Attenzione, però, perché potrebbe trasformarsi in un prestito a lungo termine.

"Potremmo farci prestare i soldi dai nostri figli. Io sarei pure d'accordo, però almeno i miei figli vorrei mandarli a scuola. Il livello del governo è talmente basso che mi sembra che la soluzione che stanno cercando è chiudere la scuola per 2 o 3 anni e portare il Paese al livello del governo, nell'". Si ride amaro.

