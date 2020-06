Matteo Renzi a #Cartabianca: "Capisco l'imbarazzo di Conte, i decreti sicurezza li ha votati"

16 giugno 2020 a

a

a

"Capisco il suo imbarazzo". Matteo Renzi ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca ripete "niente polemiche" e assicura di voler "dare una mano" al premier, eppure semina di mine il terreno davanti a Giuseppe Conte. "Ha firmato i decreti sicurezza, capisco il suo imbarazzo. Io ho votato contro in Parlamento, per me la modifica di quei decreti è ancora una priorità. Speriamo si faccia", spiega il leader di Italia Viva con tutta la calma del mondo, ben sapendo però che sul tema rischia di saltare la maggioranza visto che quei decreti li votò anche il Movimento 5 Stelle. Altro trappolone: "Il Mes sono 36 miliardi che servono alla sanità. Alla fine penso che si farà", verrebbe da dire nonostante il premier che continua a ripetere di essere contrario.

Il patto segreto di Conte con Renzi. Ma quale addio alla politica: i dettagli (e l'obiettivo) della sconvolgente intesa col "nemico"



Impossibile non citare gli Stati generali fortemente voluti da Conte: "Speriamo che siano utili. La Leopolda è un’altra cosa. L’importante ora è non perdere tempo. La crisi è devastante, ma è anche una grande opportunità. Non serve una task force per capire che bisogna mettere in quarantena la burocrazia e far ripartire le infrastrutture. Facciamo un convegno in meno e sblocchiamo un appalto in più". E tanti saluti al "suo" premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.