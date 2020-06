Sondaggio Ixè per CartaBianca, Luca Zaia in corsia di sorpasso su Giuseppe Conte: fiducia, il peso di queste cifre

17 giugno 2020 a

a

a

A un tiro di schioppo dalla vetta. Luca Zaia tallona Giuseppe Conte nel sondaggio dell'Istituto Ixè sull'indice di fiducia degli elettori italiani nei confronti dei leader politici realizzato per Cartabianca. Escluso il "garante" Sergio Mattarella, fuori elenco, il premier risulta in calo al 56%, mentre continua a salire il governatore leghista del Veneto al 51%. Intervistato da Bianca Berlinguer, il Doge smentisce interessi a "scalate nella Lega e nazionali", ma se i numeri sono questi prima o poi bisognerà tenerne conto.

"E fino ad oggi dov'erano?". Farsa generale, Zaia smonta la kermesse di Conte

Alle spalle di Conte e Zaia, ma distanziati, ci sono Giorgia Meloni capo di Fratelli d'Italia stabile al 33% e Matteo Salvini (il capo di Zaia) in calo al 29%. Seguono Nicola Zingaretti del Pd fisso al 25%, il grillino Luigi Di Maio che scende al 23% dove lo appaia Silvio Berlusconi di Forza Italia. Ultimissimo, ahilui, Matteo Renzi: per il fondatore di Italia Viva appena l'11% di fiducia. Si consoli: almeno è in crescita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.