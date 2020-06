Carlo Calenda dimezzato. Il sondaggio Ixè per #Cartabianca: Azione quasi sparito

17 giugno 2020 a

Anche i cespugli tremano. Il sondaggio dell'Istituto Ixè per #Cartabianca è un doccia gelata su Carlo Calenda e le sue ambizioni. Da settimane l'ex ministro dello Sviluppo, onnipresente in tv, aveva scalato le rilevazioni arrivando a superare addirittura Matteo Renzi. Soddisfazioni, per l'ennesimo partito personale nato da una costola del Pd. Ixè, però, ha sempre sottostimato Azione, e nell'ultima settimana il partitino di Calenda è stato letteralmente dimezzato.

"Nessuno al governo capisce nulla di queste cose". Calenda, tragicomica verità: ma in che mani siamo?





Secondo il sondaggio, è ora allo 0,9%, dopo aver perso lo 0,6 nell'ultima settimana. Va meglio agli altri cespuglietti del centrosinistra: Europa verde (2,2%, -0,1) sostanzialmente tiene, +Europa fa il botto e cresce dello 0,5 issandosi al 2,2%, stabile La Sinistra al 2%. E Italia Viva? Renzi si prende la rivincita e "vola" al 2,7%, guadagnando 0,8 punti in 7 giorni. Da leccarsi i baffi. O quasi.

