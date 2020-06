Sondaggio Swg per Enrico Mentana, il M5S assaggia l'effetto-Conte: sorpresa Berlusconi, quanto guadagna in una settimana

15 giugno 2020 a





Come in ogni lunedì sera che si rispetti Enrico Mentana ha svelato i dati dell’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Le intenzioni di voto aggiornate al 15 giugno non fanno registrare clamorose variazioni rispetto ad una settimana fa: la Lega si conferma il primo partito anche se con una leggera flessione (26,9%, -0,4) e il Pd rimane a distanza di sicurezza, sotto al 20 per cento (19%, -0,1). Il dato più interessante lo fa registrare il M5S, che sale al 16,2%: 0,4 in più rispetto a sette giorni fa, un primo riscontro delle voci di un’eventuale leadership grillina targata Giuseppe Conte? Sondaggio positivo anche per Forza Italia, che guadagna mezzo punto e torna sopra il 6 per cento (6,1%). Nel derby della seconda pagina, come lo definisce Mentana, Azione di Carlo Calenda (3%) si conferma di un soffio davanti a Matteo Renzi (2,9%).

