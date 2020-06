Mara Carfagna contro Giuseppe Conte: "Fondi Ue, vuole un voto a babbo morto. Solo porte in faccia all'opposizione"

17 giugno 2020 a

Quando è troppo, è troppo. Anche per Forza Italia, dove vige la linea "soft" di Silvio Berlusconi nei confronti di Giuseppe Conte. Ma il premier ha davvero esagerato, nel corso della sua informativa alla Camera, aula disertata da Fratelli d'Italia e abbandonata dalla Lega. Come detto, troppo anche per Forza Italia e per Mara Carfagna, che passa all'attacco - durissimo - su Twitter, dove afferma: "Secondo il premier Conte, il Parlamento dovrebbe votare sui fondi Ue per l'emergenza Covid-19 solo a babbo morto, quando sarà già tutto deciso - premette -. Invoca il dialogo ma continua a non rispettare il ruolo delle Camere e a sbattere la porta in faccia alle opposizioni", conclude una durissima Mara Carfagna. Colpo di mano dopo colpo di mano, insomma, il presunto avvocato del popolo sta perdendo anche quel poco credito che gli era rimasto.

