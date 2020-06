Giuseppe Conte, ambizione smisurata: sogna il Quirinale e conta sul contributo di Gianni Letta

17 giugno 2020 a

Altro che partito: Giuseppe Conte sogna il Quirinale e qualcosa si muove. Lo scrive Il Foglio, ben informato sulle vicende di Palazzo Chigi e in particolare sulle ambizioni del suo principale inquilino. “La partita è quasi impossibile, ma il premier prova a sognare in grande, parrebbe fiducioso circa il suo futuro”: per raggiungere l’obiettivo del Colle il fu avvocato del popolo pensa di poter contare sull’appoggio di M5S e Pd, che difficilmente potrebbero tirarsi indietro. E poi tramite Gianni Letta punta a conquistare anche il sostegno di Forza Italia.

Ma Il Foglio mette in guardia Conte che rischia di “partire troppo presto per la corsa al Quirinale”. Un errore da non commettere perché “la maggioranza che ora lo sostiene non è detto che continui a farlo a lungo”. In seno alla coalizione “si è aperto un dibattito riservatissimo che verte sull’opportunità o meno di cambiare cavallo. Il dilemma che agita anche parte del Pd è se fare questa mossa prima o dopo le elezioni regionali”. Secondo il quotidiano di Cerasa la soluzione a cui si punta è un nuovo esecutivo, magari puntellato da Forza Italia: con tale scenario Conte avrebbe concrete possibilità di salire al Quirinale.

