Giuseppe Conte, il sondaggio di Affaritaliani.it: partito ridimensionato al 10%, le cifre da leader M5s

Il sondaggio Lab2101 commissionato da affaritaliani.it ridimensiona il partito di Giuseppe Conte, stimato nelle scorse settimane tra il 12 e il 15 per cento. Secondo l’ultima rilevazione, una lista riconducibile al premier varrebbe il 10,9% dei consensi virtuali: non tantissimi, ma comunque superiori al Movimento 5 Stelle, che crollerebbe al 7,8% (-8,6) nel caso in cui il fu avvocato del popolo dovesse mettersi in proprio. Tra l’altro Conte attingerebbe anche dal bacino di Lega e Pd, che perderebbero rispettivamente 0,8 e 0,7 punti: l’unico grande partito che non risentirebbe della concorrenza del premier è Fdi. Giorgia Meloni non solo non perderebbe voti, ma guadagnerebbe addirittura uno 0,3. Il sondaggio Lab2101 considera anche lo scenario di Conte in qualità di leader grillino: i 5 Stelle diventerebbero la seconda forza politica del paese (20,9%), superando il Pd (20,5%) ma rimanendo comunque dietro la Lega che resterebbe ampiamente prima con il 25,2%, seppur con una flessione del 2,4.

