Sondaggio Emg sugli Stati Generali di Conte: per la maggioranza degli italiani sono "una inutile perdita di tempo"

Gli Stati Generali dell’Economia voluti dal premier Giuseppe Conte, secondo un sondaggio reso noto oggi da Agorà, il talk del mattino in onda su Rai Tre condotto da Serena Bortone, per la maggior parte degli intervistati sono "un’inutile perdita di tempo".

Alla vigilia degli Stati Generali, gli italiani scettici, secondo i numeri della Emg Acqua di Fabrizio Masia, erano il 37%, sette giorni dopo i delusi sono saliti del 4%, ora la percentuale è al 41%. In discesa anche il numero di chi pensava fossero utili: la percentuale passa dal 35% al 28%: un crollo vertiginoso di sette punti. In aumento, rispetto sempre ad una settimana fa, di 3 punti anche il numero chi non si espone (31%).

