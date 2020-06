Claudio Borghi attacca Claudia Fusani: "Il Mes è debito", l'affondo del leghista

18 giugno 2020 a

Tra i bersagli preferiti dalla Lega c'è Claudia Fusani, con cui Claudio Borghi e Antonio Maria Rinaldi hanno un conto aperto. E oggi ad aprire il fuoco contro la giornalista ci pensa Borghi, che su Twitter riprende un estratto di un pezzo in cui la Fusani parla di Mes e sostiene che ricorrere al fondo salva Stati potrebbe evitare "al governo la necessità di fare altro debito (oltre 10 miliardi) per garantire la cassa integrazione fino a Natale e allontanare l'incubo di un milione di disoccupati". Parole che fanno scattare Borghi, che replica: "Scusa Claudia Fusani sei qui da molto prima di me, perché lievi imprecisioni? Il Mes è debito. Se servono altri soldi, che siano per la cassa integrazione o per la sanità occorre fare un altro scostamento di bilancio. La differenza è solo in termini di interessi e condizioni", conclude Borghi la sua lezione-flash di economia.

