Sondaggio di Fabrizio Masia: il M5s vuole Giuseppe Conte come capo politico

Dopo il botta e risposta tra Beppe Grillo e Alessandro Di Battista, il primo intenzionato a rimandare il più possibile la nomina del capo politico M5s e il secondo a fare l'esatto opposto, Emg Acqua ha sondato il terreno. Il sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, parla chiaro in tema di leader: Giuseppe Conte, secondo gli elettori pentastellati, sarebbe la figura ideale. Il premier infatti vanta preferenze per il 25 per cento, seguito da Luigi Di Maio con il 10. E, solo al terzo posto, Dibba con un 9 per cento, alla stregua di Grillo. Percentuale più bassa invece per Vito Crimi che gode di un 5 per cento.

Ancora più in fondo si posizionano Virginia Raggi e Paola Taverna con un 4 e Paola Taverna e, all'ultimo posto, Chiara Appendino con un residuo 1 per cento. Conte si trova al primo posto anche nella classifica generale, che lo vede in concorrenza con gli altri politici come Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. I quattro raggiungono rispettivamente il 44, il 35, il 33 e il 23 per cento.

