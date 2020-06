Giuseppe Conte, gaffe clamorosa davanti agli imprenditori: cita Keynes, ma sbaglia. L'ira del meloniano

18 giugno 2020 a

Una clamorosa gaffe quella per cui si è macchiato Giuseppe Conte con gli imprenditori. Il premier, durante il loro incontro, ha citato Keynes incappando in un errore. "Evidentemente - ha liquidato la questione Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d'Italia - non lo ha mai letto o non lo ha capito". Poi il meloniano si addentra nella questione, spiegando quanto accaduto: "Conte dice che, seguendo quanto diceva Keynes, vuole fare programmi a medio e lungo periodo. Partendo dall’oggi. Peccato che una delle frasi più celebri di John Maynard Keynes sia: 'Nel lungo periodo siamo tutti morti'. Frase che calza perfettamente per denunciare l’inconcludenza del premier e del suo governo".

D'altronde il presidente del Consiglio è da sempre più impegnato nei cosiddetti "one-man show". D'accordo anche il leghista Riccardo Molinari: "La diretta tv una volta veniva chiesta dalle opposizioni. Ora dalla maggioranza, per appagare l’ego del premier, estromettendo tutti noi da qualsiasi decisione"

