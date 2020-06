Vincenzo De Luca insulta Salvini: "Somaro geneticamente puro"

19 giugno 2020 a

Finisce con gli insulti di Vincenzo De Luca a Matteo Salvini il caso dei 5.000 tifosi del Napoli scesi in piazza a festeggiare la vittoria in Coppa Italia degli azzurri di Gattuso in spregio alle misure di distanziamento e di sicurezza per l'emergenza coronavirus. "Daremo domani (oggi, ndr), senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro - annuncia su Facebook il governatore della Campania -. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità".

Il "somaro geneticamente puro" è con ogni evidenza il leader della Lega, che qualche ora prima aveva chiamato in causa proprio il governatore Pd: "Mi domando dove era il signor De Luca, quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che andavano in giro per la Campania. Forse ieri De Luca si era addormentato",

