Sondaggio di Ilvo Diamanti: Lega e Pd ancora giù. Godono solo FdI e Giorgia Meloni

"Il coronavirus ha generato un clima d'opinione favorevole al governo guidato da Giuseppe Conte". Questa la sentenza di Ilvo Diamanti che, snocciolando numeri, ha rilevato come 6 italiani su 10 apprezzino l'esecutivo giallorosso. Un sondaggio che su questo punto non aggiunge molto, quello realizzato per Repubblica, visto e considerato che tutti gli esperti sono concordi su una questione parecchio importante: in piena crisi-emergenza le persone si stringono alla figura del leader. Insomma, Conte e compagni non devono cantar vittoria.

Così come non può permettersi di abbassare la guardia Matteo Salvini. La Lega - secondo le cifre di Demos - è pur sempre il primo partito (più del 25 per cento), ma "prosegue nel declino che dura da tempo. Infatti, perde circa 1 punto e mezzo, negli ultimi due mesi. Ma quasi 10 rispetto alle precedenti Europee di un anno fa". Cala anche il Pd che si ferma poco sopra il 21 per cento Dietro, il M5s frena la discesa e si attesta al 16,8. Un dato - sottolinea Diamanti - che comunque "appare dimezzato se si considerano le elezioni politiche del 2018 e, quindi, il suo peso in Parlamento.

A crescere maggiormente, non è una novità, Giorgia Meloni. La sua Fratelli d'Italia vanta il 14 per cento, ossia il doppio rispetto al risultato ottenuto alle Europee. La vicinanza di Forza Italia, poi, sembra ripagare Silvio Berlusconi che si risolleva e raggiunge il 7 per cento, mentre per Italia Viva la scalata sembra ancora lontana. Il Partito di Matteo Renzi è fermo al 2,5 per cento.

