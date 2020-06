Giorgia Meloni e l'alfiere in mano: "La mossa del Cavallo?", la leader FdI "straccia" il libro di Matteo Renzi

19 giugno 2020 a

Matteo Renzi si è reso nuovamente ridicolo. A riportare alla realtà il leader di Italia Viva, a ridosso dei festeggiamenti per la sua ultima fatica, è Giorgia Meloni. "Renzi ha intitolato il suo ultimo libro La mossa del cavallo, facendo riferimento al cavallo nel gioco degli scacchi, il pezzo che muove in modo meno lineare, scavalcando gli altri - scrive sul suo profilo Facebook -. Probabilmente lo ha fatto in omaggio al suo trasformismo. Contento lui... Io invece preferisco l'alfiere, l'unico pezzo della scacchiera che non cambia mai il colore su cui è schierato. Visioni diametralmente opposte". Un vero e proprio schiaffo con cui il fu rottamatore viene smascherato un'altra volta. Per essere ancora più chiara la numero uno di Fratelli d'Italia ha voluto anche allegare una foto con tanto di alfiere in mano, nel caso in cui Renzi non avesse capito.

