Alessandra Ghisleri riporta Conte con i piedi per terra: "Gli italiani iniziano a bocciare il governo, il fattore tempo è fondamentale"

19 giugno 2020 a

Alessandra Ghisleri riporta Giuseppe Conte con i piedi per terra. "C'è una situazione di instabilità - esordisce la sondaggista in collegamento con Tagadà -. Nella lettura delle persone c'è un ritardo reale sottolineato dalla politica e dalle tensioni". E ancora la direttrice di Euromedia Research: "Se la fiducia nel premier è alta, è solo perché Conte è l'unica figura riconoscibile nella stanza dei bottoni. Ora però la maggioranza degli italiani inizia a bocciare il governo, la fase tempo è fondamentale". Insomma, se l'esecutivo non accelera i tempi, gli italiani lo manderanno a casa.

