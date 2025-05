Giorgia Meloni, minacce di morte alla figlia: "Qualcosa di oscuro e malato"

“Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. Con queste parole, affidate ai social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta duramente sulla vicenda che ha travolto un dipendente del Ministero dell’Istruzione, autore di un post aberrante contro la figlia della premier.

L’uomo, un dipendente del ministero dell'Istruzione, attraverso un commento pubblico sui social, ha augurato alla bambina di Meloni di fare “la fine” di Martina Carbonaro, la ragazzina uccisa a sassate ad Afragola dal compagno 19enne, il caso agghiacciante che ha scosso l'Italia in questa settimana. Il post, rilanciato da numerosi utenti e subito rimosso, ha generato una valanga di indignazione, con reazioni trasversali dal mondo politico.

Giorgia Meloni ha proseguito nel suo intervento definendo l’episodio come un segno di “un odio ideologico” che “non conosce più limiti”, appellandosi alla responsabilità collettiva della politica: “È contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza”, ha rimarcato.