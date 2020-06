Sondaggio di Nando Pagnoncelli sugli Stati generali: "Il 20 per cento degli italiani non sa nulla”

20 giugno 2020 a

Gli Stati generali? E chi li conosce? Questa la domanda che viene spontaneo porsi dopo il sondaggio di Nando Pagnoncelli realizzato per il Corriere. Qui si legge che solo una minoranza di italiani - poco più di uno su tre - dichiara di esserne informato (il 5 per cento molto e il 32 abbastanza) mentre il 43 ne sa poco e il 20 confessa di non saperne nulla sulla kermesse organizzata da Giuseppe Conte. "È un dato che sorprende - ammette l'ad di Ipsos - tenuto conto della crescente preoccupazione per la situazione economica nell'opinione pubblica". Insomma, un dato che dovrebbe far pensare il premier. Sembra infatti che agli italiani la sfilata a Villa Pamphili interessa ben poco.

Nonostante questo per 42 per cento degli italiani intervistati da Pagnoncelli gli Stati generali hanno rappresentato un'opportunità molto importante, mentre il 32 li considera un'iniziativa inutile. A favorire questo pensiero con ogni probabilità l'idea di Conte di realizzare la kermesse a porte chiuse, tenendo fuori anche i giornalisti.

