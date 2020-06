Vincenzo De Luca, Stefano Caldoro lo smaschera con un video: "Una dogana? Chieda scusa ai napoletani"

20 giugno 2020 a

Stefano Caldoro su tutte le furie con Vincenzo De Luca. L'ex presidente di Forza Italia della Regione Campania si sfoga sui social dopo gli attacchi del suo successore a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Vincenzo De Luca (noto tifoso della Juve) non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza". Il capo della opposizione in Campania, a riprova delle sue tesi, posta un video del Governatore che accompagnava la piazza sul grido 'chi non salta è napoletano' o, addirittura, come si vede nel video la gaffe sulla dogana per andare a Napoli.

Video su questo argomento De Luca a Salvini: "Parla dopo manifestazione del 2 giugno, ha la faccia come il fondoschiena"

