Pier Ferdinando Casini "in corsa per il Quirinale": boatos in Parlamento, "ecco perché ha difeso Salvini"

Al via le candidature per il rinnovo della presidenza della Repubblica. A breve scadrà il mandato di Sergio Mattarella e c'è già chi è pronto a redigere una lunga lista di toto-nomi. Tra questi, forse, anche i più impensabili. È il Corriere della Sera a dare conto delle voci che girano ai piani alti della politica. Qui si cita anche il nome di Pier Ferdinando Casini. L'ex presidente della Camera ha infatti preso le parti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti.

Al processo che vede il leader della Lega accusato di sequestro di persona Casini ha difeso il suo "nemico" scatenando il gossip dei colleghi che vanno in giro dicendo: "Si sta candidando al Quirinale". Insomma, un modo come un altro per dire che il senatore starebbe facendo l'occhiolino all'opposizione per salire al Colle.

