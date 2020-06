Elisabetta Casellati, Il Fatto Quotidiano: "Ha bestemmiato al Senato, coperta da tutti". Ma non è vero

20 giugno 2020 a

"La Casellati bestemmia in Aula e tutti la coprono". Questo il titolo in prima pagina del Fatto Quotidiano che, impegnato a raccontare il caos sul dl Elezioni, si è prestato a una clamorosa bufala. Perché di questo, secondo Il Secolo d'Italia, si tratta. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio scrive: "La presidente (in riferimento alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati per l'appunto ndr) ha perso decisamente le staffe: la moviola impietosa dell'aula l'ha ripresa mentre maltrattava chiunque le capitasse a tiro. A farne le spese sono soprattutto gli assistenti assiepati attorno a lei, accusati in malo modo di non fare il loro dovere: vigilare e intervenire per censurare, per esempio, chi scatta foto in aula. A un certo punto le è sfuggita pure una bestemmia: 'Per Dio. Siete qua come pupazzi o volete parlare?'".

Peccato però che l’esclamazione “Per Dio” non sia da considerarsi una bestemmia. Stando infatti alla Treccani con bestemmia si intende "l'espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio e i santi e le cose sacre". Tutto ciò che nella frase della Casellati non si vede. Altro fatto falso la presunta, per Travaglio, censura nei resoconti parlamentari e in quelli delle agenzie. Tutto il contrario, la stessa Ansa ha riportato testualmente quanto detto dalla presidente.

