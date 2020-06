Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini: "Lui il leader del centrodestra? Vedremo dopo le elezioni"

22 giugno 2020 a

Matteo Salvini leader del centrodestra? "Vedremo". Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, lancia ufficialmente la sfida agli alleati con vista sulle elezioni amministrative del prossimo settembre ma soprattutto su quelle politiche, quando arriveranno. Salvini, chiarisce la fondatrice di Fratelli d'Italia, "è il leader della Lega, il partito che ha il maggior numero di consensi rilevati. Per noi il meccanismo è sempre stato meritocratico: quando arriveranno le Politiche, se vinceremo, il premier sarà chi guida la forza che avrà preso più voti. Vedremo quale". Segno che FdI, sondaggi alla mano, crede nel clamoroso sorpasso. Alla vigilia, l'ex ministro dell'Interno, intervistato da Repubblica, aveva detto chiaro e tondo: "Il leader del centrodestra sono ancora io".



Ma a chi sottolinea le spaccature nel centrodestra, la Meloni mette in chiaro che è il Mes "l'unico accento veramente diverso nella nostra coalizione. Vogliamo paragonarlo alle differenze tra Pd e M5S? La posizione di Berlusconi non modifica la mia. Il Mes per me rimane un cavallo di troika, e il fatto che l'Europa voglia spingerci in ogni modo in quella direzione conferma i nostri sospetti. In ogni caso, nonostante una narrazione che ci vuole divisi, noi su tutto arriviamo a sintesi". Sull'annuncio del premier Giuseppe Conte di voler ricevere separatamente i tre leader, Meloni spiega che "fino a prova contraria non è lui a decidere. Siamo una coalizione e ci presenteremo insieme, come è sempre stato. Anche il capo dello Stato quando riceve le forze politiche lascia a loro la scelta su come presentarsi, Conte invece tradisce ancora una volta la sua superbia".

