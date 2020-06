Sondaggio Swg per Enrico Mentana: M5s e Pd si "rubano" voti, quello 0,3 parla chiaro

22 giugno 2020 a

La Lega sempre al primo posto. Il risultato del sondaggio realizzato da Swg per il tg di Enrico Mentana non stupisce. Secondo le ultime rivelazioni il partito di Matteo Salvini è fermo al 26,9 per cento di una settimana fa. Va meglio, anche se si piazza al secondo posto, per il Partito democratico che vede il gradimento crescere di un +0,3. Una cifra che dà da pensare perché è la stessa che perde il Movimento 5 Stelle e che fa pensare che le due forze politiche si sottraggano voti a vicenda. I dem infatti raggiungono il 19,3, mentre i grillini il 15,9.

Nel centrodestra calano sia Fratelli d'Italia che Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni perde il -0,5 (13,6), quello di Silvio Berlusconi il -0,1 (6,0). Forse, questo, complice dell'impasse che ha visto protagonista il centrodestra sulle nomine delle Regionali.

