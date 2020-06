Carlo De Benedetti a Otto e mezzo: "Il Pd processa Zingaretti? C'è puzza di Renzi"

22 giugno 2020 a

"Mettere in discussione Nicola Zingaretti è una cosa che puzza tanto di Renzi". Carlo De Benedetti strappa una risata a Lilli Gruber. "Nel Pd qualcuno ha voluto aprire una discussione sul leader: Zingaretti è troppo debole?", chiede la padrona di casa di Otto e mezzo al suo ospite.

"Zingaretti è un ottimo segretario del Pd - è la replica dell'editore di Domani -, ha fatto un miracolo rispetto alle sue idee personali, perché non era favorevole alla creazione di un governo. Poi democraticamente ha accettato la volontà del gruppo dirigente del Pd e si è adoperato smussando tutti gli angoli per rendere possibile l'unica soluzione, non volendo andare al voto".

Guerra totale nel Pd. Giorgio Gori vuole cacciare Zingaretti? Volano stracci: "Un favore a Salvini e Meloni"

