Sergio Mattarella rieletto al Quirinale, Storace svela le carte: "Altri sette anni, a meno che Salvini non se la giochi bene"

La partita per il Quirinale è già iniziata, d’altronde il governo Conte bis è nato soprattutto per spostare l’asse parlamentare a sinistra e mettere al riparo dal sovranismo la presidenza della Repubblica. Il 2022 è ancora lontano, eppure i giochi sono aperti da tempo. “Sergio Mattarella avrà 81 anni ben portati. E finirà che lo terremo al Colle per altri sette”, è la profezia di Francesco Storace, che in un’intervista rilasciata a Il Foglio dà ragione a Matteo Salvini sul fatto che non sarà il Pd a scegliere il prossimo presidente. “È scritto nei numeri - spiega l’esponente di Fdi - il centrodestra ha 430 grandi elettori, i 5 Stelle ne hanno circa 300 e la sinistra variamente intesa è ferma a 283. Significa che se alla fine il centrodestra rimane compatto, insomma se non facciamo stupidaggini, ci mancano una settantina di voti per avere la maggioranza al quarto scrutinio”.

Non sono pochi, ma sono “molti meno di quelli che mancano alla sinistra”, dato che Storace esclude un’alleanza con il M5s sulla partita del Quirinale: “Il voto nel 2022 sarà libero da condizionamenti. Da ricattucci. Sarà un voto di fine legislatura. Una cosa da liberi tutti. Con i 5 Stelle che chissà se resteranno uniti. Quelli si possono spostare in modo imprevedibile”. Nelle ultime settimane sono tanti i nomi accostati al Colle, ma per Storace il candidato più forte è Mattarella “a meno che il centrodestra non se la giochi bene, rimanendo unito. Quando ci si renderà conto che il centrodestra può dare le carte, ecco che arriveranno i candidati. Salvini lo ha capito? Non lo so, ma la Meloni credo proprio di sì”.

