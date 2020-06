Alfredo Biondi, è morto l'ex ministro della Giustizia di Berlusconi. Forza Italia: "Colonna liberale contro la rivoluzione dei giustizialisti"

24 giugno 2020 a

Centrodestra e politica italiana in lutto: è morto Alfredo Biondi, ex parlamentare e ministro, nel Pli prima e in Forza Italia poi. Nel ricordarlo, la capogruppo azzurra al Senato, Anna Maria Bernini, scrive su Twitter: "Lascia un vuoto in tutti coloro che credono nei valori liberali". "Un esempio unico di attaccamento ai valori della civiltà giuridica. Il suo insegnamento - osserva a proposito della figura dell'ex ministro della Giustizia - resta un'eredità preziosa, specie in questi tempi di giustizialismo senza controllo".



"Biondi - recita una nota di Forza Italia - è stato una colonna del liberalismo, un garantista autentico e un galantuomo che ha illuminato per decenni la politica italiana. Quando finì la Prima repubblica scelse subito di aderire a Forza Italia e si battè come un leone, da ministro della Giustizia, per arginare gli effetti della falsa rivoluzione giudiziaria. Un grande esempio di coerenza con i valori della civiltà giuridica, e il suo insegnamento resta un'eredità preziosa da coltivare in questi tempi di giustizialismo senza limiti e senza regole. Noi siamo in campo per continuare le sue battaglie. Alla famiglia le più sentite condoglianze di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia".



