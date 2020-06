Giuseppe Conte umiliato da Bechis (e Ursula Von der Leyen) in prima pagina sul Tempo: "Scordati i soldi"

24 giugno 2020 a

Ciao ciao Recovery Fund. Per Giuseppe Conte si mette malissimo, la sua proposta sembra sempre più lontana. A far irritare Ursula von der Leyen e i commissari europei la proposta del premier di abbassare l'Iva. Un'idea inserita nel piano da presentare a Bruxelles entro il prossimo 15 ottobre e che rispecchia la sola cosa che non è possibile fare con i fondi che l'Ue potrebbe concederci.

Motivo, questo, ovviamente di smacco da parte del Tempo che in prima pagina mostra la presidente della Commissione europea intenta ad avvisare il presidente del Consiglio. E sotto la scritta: "Scordati i soldi delle tasse". Insomma, Conte è riuscito a beccarsi un altro "no". E pensare che aveva già promesso agli italiani il "sì" al Recovery Fund.

