Paolo Becchi controcorrente: "Caos totale, alla fine l'unico che gode è Giuseppe Conte"

"L'unico che gode è Giuseppe Conte". Paradosso di un caos politico devastante a Palazzo Chigi e dintorni: Paolo Becchi su Twitter fa sua un'analisi "retroscenata" di Dagospia, secondo cui molti elementi giocherebbero a favore del premier. Debolissimo, sì, ma con gli avversari ancora divisi e in un contesto di grande incertezza che rafforza la sua traballante posizione. Da una parte c'è il Movimento 5 Stelle a rischio scissione, con la nascita di una componente autonoma governista (quella maggioritaria) che sarebbe un puntello per Palazzo Chigi. Sul fronte europeo, l'impasse sul Recovery fund e gli slittamenti tra Consiglio europeo e vertici separati congela Conte, che punta così a rinviare la scomoda firma dei tratatti (e magari, l'adesione obbligata al Mes in mancanza di soldi freschi da Bruxelles) a dopo le elezioni amministrative. E nel centrodestra la partita sotterranea sulla leadership, che riaffiora qua e là tra retroscena e dichiarazioni "sfuggite" non fa altro che portare acqua al mulino di Giuseppi.

