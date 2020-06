Sondaggio Ixè per Cartabianca, Lega e Pd mai così vicini: Zingaretti spera nel sorpasso

24 giugno 2020 a

a

a

Lega e Pd mai così vicini, almeno leggendo il sondaggio realizzato per Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di martedì 23 giugno. Insomma, il solito sondaggio di CartaBianca che dipinge un quadro molto differente rispetto a tutti gli altri, a discapito della Lega. Nelle ultime rilevazioni effettuate dall'istituto Ixè per la trasmissione di Viale Maazzini , infatti, il Carroccio scende ancora (dal 24,3) toccando quota 23,8 per cento, a un passo dal partito di Nicola Zingaretti (passato dal 22 al 22,2). Il tanto agognato sorpasso dei dem sembra non così impossibile, visto che a distanziarli dai leghisti c'è solo un 1,6.

“Che roba siete diventati”. Sondaggio-Noto tutto da godere: da due italiani su tre, il “peggior insulto” per il M5s

Trend in calo anche per il Movimento 5 Stelle che scende al 15,6 dal 16,1 in cui si trovava settimana scorsa. Flettono seppur leggermente anche Fratelli d'Italia e Forza Italia: Giorgia Meloni passa al 14,0 dal 14,2. per cento, mentre Silvio Berlusconi raggiunge il 7,5 per cento dal 7,9. A beneficiare, seppur di poco, delle ultime cifre è Matteo Renzi che con la sua Italia Viva sale al 3 per cento, lasciandosi così alle spalle il 2,7 di giorni fa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.