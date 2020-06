Lucia Azzolina, anche Paolo Cirino Pomicino gliele suona: "Per fare il ministro serve esperienza e capacità"

25 giugno 2020 a

Anche Paolo Cirino Pomicino infierisce su Lucia Azzolina. "Per fare il ministro di un paese così importante come l'Italia - tuona ospite a Omnibus - non bisogna avere solo talento, ma bisogna avere anche esperienza e capacità". Per l'ex ministro serve la spinta di governare e non quelle inutili e incomplete linee guida che la grillina ha presentato ai presidi sulla riapertura delle scuole. La Azzolina, a capo del dicastero dell'Istruzione, ha acceso gli animi dei vertici scolastici, opposizione compresa. In sostanza, dall'alto delle sue dritte, non ha fatto altro che dire "arrangiatevi".

Un'uscita che ha scatenato anche Matteo Salvini: "Un ministro come la Azzolina - ha riassunto tutto il suo pensiero - non dovrebbe occuparsi neppure della pulizia delle classi". E sembra che il pensiero del leader leghista sia diffuso anche tra chi con la Azzolina ci governa. Dal Pd infatti sono pronti a scommettere che la prima vera silurata dal Conte bis sarà lei. A ragion veduta verrebbe da dire.

