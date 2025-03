L'eredità della Dc e la sconfitta di Romani Prodi

Paolo Cirino Pomicino, 86 anni da compiere a settembre, l’unico imputato di Antonio Di Pietro riuscito a strappargli, sia pure in un ospedale, la promessa di tesserne gli elogi in Chiesa una volta morto, non ha saputo resistere alla tentazione di togliersi qualche sassolino da una scarpa, o da entrambe, parlando al Foglio del suo ex collega di partito, o di area, e coetaneo Romano Prodi, 86 anni da compiere in agosto. Intervistato proprio come Pomicino, e non Geronimo, il capo degli indiani Apache assunto da lui come pseudonimo negli anni del terrore giudiziario di “Mani pulite”, quando si faticava anche a firmarsi, come andare per strada o al ristorante, l’ex ministro andreottiano ha fatto un ritratto politicamente impietoso del Prodi partecipe di una certa voglia o nostalgia della Dc.

Partecipe naturalmente al suo modo, anche ruvido come quando gli è capitato di insolentire una giornalista televisiva che gli aveva fatto una domanda sgradita sulle polemiche del momento. Che riguardavano il manifesto di Ventotene scritto nel 1941 da confinati antifascisti destinati ad una santificazione europeistica forse troppo generosa. Anche secondo l’opinione di Pomicino, espressa sempre sul Foglio in coincidenza con una intervista analoga di Rocco Buttiglione ad Avvenire, che ad aprire davvero il cantiere dell’unità europea siano stati ai loro tempi gli statisti Conrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Robert Schumann, in ordine rigorosamente alfabetico: tedesco il primo, italiano il secondo e francese il terzo.