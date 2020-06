Guido Crosetto su Giorgia Meloni: "Concreta, istituzionale, razionale. Per questo guadagna voti su Salvini"

25 giugno 2020 a

Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, ex sottosegretario alla Difesa nel IV governo Berlusconi, oggi imprenditore è pronto a tornare in politica? “Mai dire mai”, ha detto in un’intervista a Il Tempo. Nel frattempo guarda la politica dall’altro con un decisioni lente quelle del Governo, come quella sul rinnovo della concessione autostradale, “potrebbe bastare una settimana. 0 anche un giorno se avessero le idee chiare. Da parte del governo le decisioni erano molto semplici. Una, per esempio: impugno la concessione, decido quanto darti in termini finanziari e poi in altre sedi vediamo chi ha ragione. Invece di "punirti", ti aumento gli investimenti che dovevi fare - in questi due anni sono mancati quattordici miliardi di investimenti - quindi 14 più le somme relative agli inadempimenti di manutenzione, per dime una. E si andava avanti”.

La colpa del Governo, secondo di cofondatore di Fdi è stata quella di perdere tempo consentendo ai Benetton di costruirsi una difesa, passando dalla parte del torto, non dico a quella della ragione ma di certo posizionando il governo su una strada tutta in salita”. E poi è tornato a parlare di numeri, quelli dell’ascesa di Fdi. Nell’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, andato in onda lunedì sera durante il telegiornale condotto da Enrico Mentana, evidenzia un elemento di novità che riguarda Fratelli d’Italia.

Dopo mesi di ascesa costante il partito di Giorgia Meloni ha subito sì una battuta d’arresto, perdendo mezzo punto percentuale rispetto alla settimana precedente ma rimanendo, comunque, su un livello ben superiore a quello delle elezioni europee del 2019 e affermandosi come secondo partito nella coalizione di centrodestra. Il Carroccio è al 26,9%. Il partito guidato da Giorgia Meloni è al 13,6%. Come spiega il calo dei consensi nei sondaggi della Lega? “La Lega ha perso a favore di Giorgia Meloni che in qualche modo ha dato l'idea di essere più concreta, più istituzionale, più razionale, più determinata ma anche più coerente”.

