Sondaggio Masia, Lega-Fdi-Forza Italia in ascesa: le cifre di una maggioranza schiacciante

Saranno anche momenti difficili per il centrodestra alle prese con qualche screzio, ma stando ai sondaggi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono inarrestabili. Tutti e tre i partiti, nelle rilevazioni di Fabrizio Masia per Agorà, sono in ascesa. Anche Matteo Salvini, che da tempo segue un trend in calando, si riprende i suoi 0,2 punti percentuali arrivando così al 26,8 per cento di gradimento. Più grande la crescita di Giorgia Meloni. FdI infatti guadagna un +0,4 toccando quota 14,4. Buono anche il recupero degli azzurri che in sette giorni ottengono un +0,1 e arrivano al 6,8. Insomma, tutto il contrario rispetto al sondaggio proposto a CartaBianca di Bianca Berlinuger, dove il Pd viene ormai dato a un passo dal Carroccio.

Tra le file della maggioranza l'unico partito a registrare una crescita, seppur minima, è quello di Nicola Zingaretti. Il Pd, dalle cifre di Emg Acqua, vanta un 20 per cento con un +0,1. Brutte notizie invece per il Movimento 5 Stelle e per Italia Viva. Il primo scende addirittura del -0,3 con un 16,1 per cento di fiducia, mentre Matteo Renzi passa dal 4,9 di settimana scorsa al 4,8.

