Michele Serra, "una guerra particolarmente di m***da". Poi lo sfregio a Meloni e FdI

Lo scrittore Michele Serra, intervenendo durante la trasmissione Piazzapulita su La7 (condotta ogni giovedi sera da Corrado Formigli), ha espresso un giudizio netto sul conflitto in Iran. “Emotivamente mi verrebbe da dire che tutte le guerre sono di m***da, ma questa lo è particolarmente”, ha affermato, sottolineando la gravità della situazione. Serra ha poi messo in discussione la narrazione di chi sostiene l’intervento militare, secondo cui si tratterebbe di una “guerra di liberazione”. A suo avviso, però, non ci sono elementi concreti che facciano pensare a un esito di questo tipo. Al contrario, il giornalista ha osservato come un risultato di liberazione appaia tutt’altro che alla portata, lasciando intendere un forte scetticismo sulle reali conseguenze del conflitto.

Sulla guerra, spiega nel dettaglio, Serra: “Secondo i suoi fautori è una guerra di liberazione, cioè lo scopo ultimo di questa guerra è liberare un popolo di 90 milioni di persone da un regime che tutti detestiamo, tranne gli appartenenti al regime medesimo. Uno dei regimi più impopolari e detestabili del pianeta. La cosa incredibile è che non mi sembra minimamente che questo risultato - ammesso che sia lecito ottenerlo attraverso una guerra di aggressione e attraverso l'assassinio di un capo di Stato, perché questo è avvenuto - che questo risultato sia alla portata, anzi. Al posto di Khamenei ora abbiamo Khamenei-bis e se poi ammazzano anche lui ci sarà il nipote diciottenne ancora più cattivo. Tutti si chiedono se una guerra conviene o non conviene, nessuno più si chiede se è giusta o non giusta. Allora dico che questa guerra non solo non è giusta in termini etici, non è neanche conveniente evidentemente”.

