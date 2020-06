Matteo Salvini, il governo traballa: "Presto altri arrivi dal M5s nella Lega. E non solo..."

26 giugno 2020 a

a

a

Per il Movimento 5 Stelle si mette male. L'addio di Alessandra Ermellino e Alessandra Riccardi, questa passata dritta dritta alla Lega, sembra aver aperto la strada ad altri grillini insoddisfatti. "Ci saranno nelle prossime settimane altri ingressi nella Lega, dai 5Stelle ma non solo", ha detto Matteo Salvini impegnato a Bari. Da giorni infatti rumors dai piani alti della politica vedono quasi come fatta l'uscita di altre due big pentastellate. Si tratta di Marinella Pacifico e Tiziana Drago.

Video su questo argomento La Riccardi dal M5s alla Lega, fulmine a ciel sereno? Occhio: cosa diceva (e votava) lo scorso 26 maggio

La prima, in ritardo con le restituzioni, sarebbe proiettata al Carroccio, mentre per la seconda c'è chi è pronto a scommettere passi al Misto. In ogni caso, qualsiasi sarà la loro meta, per il governo è un duro colpo. Al Senato i numeri scarseggiano e la maggioranza traballa. A maggior ragione se si considera che anche il senatore M5s Mattia Crucioli sarebbe con un piede fuori dalla porta. Ma la frase di Salvini pare più emblematica. Il leader leghista ha aggiunto un "non solo" che farebbe pensare ci siano fuoriuscite anche da altri partiti, magari dagli alleati con i quali in questi giorni non gode di ottimi rapporti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.