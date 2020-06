Sondaggio di Mannheimer sui decreti Sicurezza: una buona parte del Pd contraria a modificarli

26 giugno 2020 a

Il Pd si batte per eliminare i decreti Sicurezza, ma non tutti i suoi elettori sono d'accordo. A sganciare quella che è una vera sorpresa è Renato Mannheimer. Il sondaggista sulle pagine del Giornale ha demolito le convinzioni dem legate alle disposizioni sull'immigrazione firmate Lega-M5s. Mannheimer cita le rilevazioni dell'istituto EmetraMR realizzate per la trasmissione Quarta Repubblica. Qui una lieve maggioranza relativa di intervistati (45 per cento) si definisce favorevole alla modifica del decreto sicurezza. Si tratta perlopiù di giovani che posseggono un titolo di studio più elevato (53 per cento).

Contrari invece a mettere mano al decreto tanto voluto da Matteo Salvini chi ha frequentato solo le scuole elementari o medie e con età più avanzata. Tra questi si collocano per la maggioranza, ossia l'83 per cento, gli elettori della Lega. Cifre simili anche tra i sostenitori di Giorgia Meloni. Il 76 per cento degli elettori di Fratelli d'Italia è infatti ostile a qualsiasi cambiamento che riguarda il dl, mentre una lieve maggioranza di Forza Italia si pronuncia a favore. Ma il dato più eclatante è un altro: tra i grillini una buona parte (62) vorrebbe cambiare il dl, a fronte del 17 per cento del Pd. In sostanza anche se la maggioranza dem è pronta ad appoggiare modifiche, una buona fetta è contraria. Segnale questo che qualcosa in questo governo non va.,

