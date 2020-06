Alessandra Ermellino, ex M5s, scrive a Libero: "Sono in regola con le restituzioni, sito non aggiornato"

26 giugno 2020 a

Gentile dott. Carioti, in merito all’articolo «Scatta il fuggi fuggi da M5S. Nessuno si autotassa più», a sua firma a pagina 6 di Libero del 25 giugno 2020, vorrei fare una precisazione. Lei scrive: «Alessandra Ermellino, appena passata al gruppo misto, non versava un euro dal giugno 2019». Ebbene, quell’informazione non corrisponde al vero. Ho versato le quote a me spettanti fino a dicembre 2019, seguendo l’indicazione riportata nell’ultima mail inviata dallo staff tirendiconto.it, la quale proponeva ai portavoce di mettersi in regola con le restituzioni fino a dicembre 2019 entro la data del 6 giugno. Il sito tirendiconto.it non è evidentemente aggiornato. Grazie della collaborazione.

On. Alessandra Ermellino





Gentile onorevole, come scritto nell’articolo ho riportato in modo fedele ciò che risulta dal sito del M5S tirendiconto.it, dal quale ancora ieri sera risultava che il suo ultimo versamento è quello relativo al giugno 2019. Lei scrive che non è aggiornato: non ho motivo di dubitarne. Di sicuro, però, la situazione di altri parlamentari del movimento è aggiornatissima, visto che risultano versamenti relativi ad aprile 2020. Saluti.

F.C.

